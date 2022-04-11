В прокат вышел фильм "Подельники"

В прокат вышел триллер "Подельники" с Павлом Деревянко и Юрием Борисовым. Согласно сюжету, у биатлониста Петра, которого играет Борисов, не сложилась спортивная карьера. Вместе с женой он возвращается в родную деревню. В это время местный бандит Витя-людоед, которого играет Деревянко, совершает там страшное убийство. У погибшего мужчины остается 10-летний сын. Мальчик хочет отомстить, а Петр вызывается ему помочь. Но мстят они необычным способом.

Еще одна российская премьера – антиутопия "Обратимая реальность". Это, по словам российских кинокритиков, некая смесь "Черного зеркала" и "Голодных игр". По сюжету компания "Новая жизнь" создает технологию полного погружения в виртуальную реальность. С ее помощью можно путешествовать в пространстве и времени, встречаться с любыми людьми – делать все что угодно, причем без каких-либо последствий. Пользователей новая технология затягивает настолько, что они уже не хотят возвращаться в реальность, медленно превращаются в овощей. Чтобы этому помешать, группа антивиртуалов во главе с главным героем Михаилом, которого играет Павел Чинарев, пытается прекратить деятельность компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.