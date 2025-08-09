09 августа, 14:15Культура
Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни
Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни. Он оставил после себя огромное творческое наследие.
Большая часть карьеры артиста связана с театром имени Комиссаржевской – там он прослужил более 50 лет и сыграл около сотни ролей.
Также в его фильмографии более 180 картин. Среди них – экранизация "Хоббита" "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса" и фильмы "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом" и "Сын полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.