09 августа, 14:15

Культура

Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни

Умер народный артист России Иван Краско

Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни. Он оставил после себя огромное творческое наследие.

Большая часть карьеры артиста связана с театром имени Комиссаржевской – там он прослужил более 50 лет и сыграл около сотни ролей.

Также в его фильмографии более 180 картин. Среди них – экранизация "Хоббита" "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса" и фильмы "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом" и "Сын полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

