Премьера фильма открытия Каннского кинофестиваля "Второй акт" состоится 10 июля

В кинотеатре "Художественный" 10 июля состоится премьера французской комедии Кантена Дюпье. В этом году она открывала фестиваль в Каннах.

"Второй акт" – название ресторана в сельской глуши, где и разворачивается действие. Здесь собираются пообедать четыре героя. Флоранс хочет познакомить своего парня Давида с отцом, но молодой человек в нее не влюблен и пытается сосватать девушку своему другу Вилли. В процессе герои обсуждают самые разные темы – от культурной повестки до сексуальной распущенности.

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