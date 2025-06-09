Фотовыставка в честь 80-летия Победы открыта на Чистопрудном бульваре

Новая фотовыставка открыта на Чистопрудном бульваре. Экспозицию подготовило Агентство городских новостей "Москва". Его корреспонденты на протяжении долгого времени фиксируют, как меняется город и жители.

Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре большинства представленных работ – москвичи и люди разных возрастов, которых объединяет любовь к своей стране и городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

