Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 22:30

Культура

Фотовыставка в честь 80-летия Победы открыта на Чистопрудном бульваре

Фотовыставка в честь 80-летия Победы открыта на Чистопрудном бульваре

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Новая фотовыставка открыта на Чистопрудном бульваре. Экспозицию подготовило Агентство городских новостей "Москва". Его корреспонденты на протяжении долгого времени фиксируют, как меняется город и жители.

Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре большинства представленных работ – москвичи и люди разных возрастов, которых объединяет любовь к своей стране и городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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