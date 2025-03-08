Новые правила продажи билетов в театры и концертные залы вступят в силу с 15 марта. Теперь при покупке придется указать не только имя и фамилию каждого посетителя, но и точные данные документа, по которому можно идентифицировать личность.

Многие театры уже готовятся к нововведениям. Например, они увеличат число сотрудников для проверки билетов и документов, откроют дополнительные входы и установят металлодетекторы.

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