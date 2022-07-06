Сериал "Мунхэвен" выйдет 7 июля

7 июля состоится премьера сериала "Мунхэвен". Он рассказывает о колонии на Луне, ставшей последней надеждой Земли на спасение.

Главный герой – пилот грузового корабля Белла Суэй, которую за контрабанду ссылают на Луну, в так называемые Эдемские сады.

На этой территории ученые создают колонию Мунхэвен, пригодную для жизни людей. И Белле в компании с местным детективом придется постараться, чтобы раскрыть заговор, цель которого – захватить контроль над искусственным интеллектом, ответственным за "чудеса" Мунхэвена.

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