Исторический музей открыл выставку о деньгах в романе "Мастер и Маргарита"

Государственный исторический музей на Красной площади открыл выставку, посвященную теме денег в романе "Мастер и Маргарита". В экспозиции представлены монеты и купюры двух эпох – Иудеи I века и советской Москвы 1920–1930 годов.

Галерея самоцветов в Ломоносовском районе приглашает на выставку камней, кристаллов, изделий и украшений из природных минералов и драгоценных камней. Гостей ждут мастер-классы, сюрпризы и подарки. Вход на выставку бесплатный.

