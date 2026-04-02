В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко покажут оперу "Аида"

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 2 апреля покажут оперу "Аида". Это история о любовном треугольнике: две женщины любят одного мужчину. Политика, война, религия и интриги становятся фоном для действия. Начало в 19:00.

В Театре "Ленком Марка Захарова" покажут спектакль "Вишневый сад" по мотивам комедии Антона Чехова. Это погружение в жизнь обитателей имения, где каждый герой стоит на пороге судьбоносного выбора. Начало также в 19:00.