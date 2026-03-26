Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий. В 2025 году был установлен новый рекорд: свыше 340 миллионов раз москвичи и гости столицы посетили учреждения культуры.

Многочисленные фестивали, концерты и программы привлекают большое количество гостей со всей страны и из-за рубежа. Эксперты это связывают с грамотной организацией массовых мероприятий и поддержкой творческих инициатив горожан.

