Михаил Ефремов побрился налысо ради спектакля

Актер Михаил Ефремов побрился налысо ради роли в спектакле Никиты Михалкова "Без свидетелей", премьера которого состоится 25 марта. Подробности – в материале Москвы 24.

"Берегите нервы пенсионера"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Закрытые показы спектакля "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях прошли в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12" 24 марта. На эти мероприятия нельзя было приобрести билеты – по данным СМИ, показы были организованы, чтобы режиссер успел внести коррективы перед большой премьерой, основываясь на реакциях зрителей.

Перед началом постановки Михалков обратился к публике, отметив, что команда находится "еще в стадии становления спектакля", передало издание "СтарХит".





Никита Михалков актер, режиссер, сценарист, телеведущий, народный артист РСФСР Вы меня не будете слышать. Страшных ругательных слов, которые приходится говорить каждый день, вы тоже не будете слышать. Но предупреждаю всех остальных, кто находится за сценой, что вы это услышите, если будет что-то не так. Но вот, собственно, и все. Берегите нервы пенсионера.

Кроме того, журналисты побывали в гримерках исполнителей главных ролей и отметили простую обстановку без излишеств: чай, фрукты, принадлежности для нанесения грима, салфетки, расчески. Также было опубликовано видео парикмахерской процедуры, на которую решился актер накануне большой премьеры, запланированной на вечер 25 марта.



Заслуженный артист РФ впервые выйдет к широкому зрителю после освобождения по УДО в апреле 2025-го. В июне 2020-го Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В результате артист был приговорен к 7,5 года колонии общего режима.

По сюжету, герой Ефремова за годы разлуки с бывшей женой обзавелся "профессорской" залысиной, которую он поначалу пытался спрятать под шапкой Деда Мороза. Актер решил полностью расстаться с родной шевелюрой, чтобы использовать парик-накладку, и побрили его прямо в гримерной.

"Освежить" новую прическу Ефремову придется еще не раз, ведь показы спектакля пройдут 25–27 марта и 3–5 апреля. Несмотря на то что ранее СМИ сообщили об ажиотаже и солдауте, на официальном сайте еще есть билеты. Их стоимость варьируется от 9 до 32 тысяч рублей.

"Михалкова удивительно хороша"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". На сцене будут всего два действующих лица.

"За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска", – говорится на официальном сайте театра.

При этом журналисты, которые побывали на закрытых показах, выдали и другие подробности постановки. Между бывшими супругами возникнет негласный конфликт из-за обиды мужчины на жену якобы за то, что она прекрасно смогла устроить свою жизнь и без него.

"Ефремов играет на высоком нерве, Михалкова тоже удивительно хороша в своей трогательной мягкости и бесконечной жертвенности", – сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее режиссер, актер и продюсер Никита Михалков рассказал, что "сделал многое", чтобы Ефремов мог вновь выйти на сцену, но не из корыстных побуждений и "не для себя, не для кассы". Режиссер раскритиковал коллегу за поведение, приведшее к трагедии в 2020 году, но отметил его талант и большой творческий потенциал.