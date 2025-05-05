Актеры Сандра Буллок и Киану Ривз вновь снимутся в кино вместе спустя 19 лет. Они примут участие в съемках романтического триллера, подробности о котором пока не раскрываются. Производством фильма займется студия, принадлежащая американской компании Amazon.

Поклонники полюбили Буллок и Ривза за их роли в мелодраме "Дом у озера" и боевике "Скорость". Вторую ленту продюсировал Марк Гордон, он же будет управлять новым триллером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.