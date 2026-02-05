Форма поиска по сайту

05 февраля, 18:45

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в Москве

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в Москве

Богатство форм и буйство красок: в Центральном выставочном зале "Манеж" начал работу 13-й по счету фестиваль "Первозданная Россия". Он включает в себя крупнейшую в Европе выставку фотографий дикой природы. В экспозиции представлены более 400 уникальных снимков – их выбрали из почти 8 тысяч работ, присланных со всей России.

В центре внимания выставки в этом году – заповедные территории нашей страны. Посетители могут совершить визуальное путешествие по 56 заповедникам и природным комплексам. Среди них – национальный парк Югыд Ва в республике Коми, который называют последней нетронутой человеком тайгой Европы. А еще – Артемовские луга в Нижегородской области, где сохранилась уникальная экосистема волжской поймы, величественные пейзажи Камчатки, Командорских островов и многих других заповедных уголков.

Особое место в экспозиции заняли фотографии скрытных диких животных, редких птиц и обитателей подводного мира.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова расспросила авторов снимков о том, как им удалось запечатлеть неповторимые моменты.

Читайте также
культурафестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

