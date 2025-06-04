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04 июня, 17:30

Культура

Вокальная студия "Непоседы" отпраздновала 35-летие

Вокальная студия "Непоседы" отпраздновала 35-летие

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Детская вокальная студия "Непоседы" отмечает 35-летие. За годы работы коллектив стал настоящей кузницей юных талантов. Выпускники студии не раз побеждали на российских и международных фестивалях, а многие из них сегодня выступают на крупнейших концертных площадках страны.

Как рассказала хормейстер Камилла Ефасова, юбилей отметили масштабным концертом в Кремле. Впереди у коллектива – класс-концерты, выступления ко Дню России и летние творческие интенсивы, на которые съезжаются дети со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравидеоРоман Карлов

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