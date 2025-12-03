В Москве открыли мемориальную доску в память об Александре Ширвиндте

В центре Москвы открыли мемориальную доску в память о народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте. Теперь его знаменитый профиль украшает фасад высотки на Котельнической набережной.

В этом доме артист вместе с семьей прожил почти 60 лет. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и коллеги. Они рассказали, что в гостях у Ширвиндтов в этом доме бывали многие знаменитости, а сам артист и его тонкий юмор навсегда остаются в сердцах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.