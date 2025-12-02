Форма поиска по сайту

02 декабря, 22:45

Выставка "Путеводители московской истории" открылась в столице

Самые дорогие билеты на "Щелкунчика" на аукционе ушли за полмиллиона рублей

Спектакль "Щелкунчик" в Большом театре пройдет 17 декабря

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о тайнах художника Ильи Репина

Максимальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 50 тыс рублей

Утреннюю партию из 349 билетов на "Щелкунчика" разобрали за считанные минуты

"Моя Москва": Галина Данилова. Часть 1

Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить только через официальный сайт Большого театра

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Большой театр открыл продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"

Выставка "Путеводители московской истории" открылась в исторической усадьбе Игнатьевой и Белкина на Люсиновской улице. Посетители могут увидеть редкие издания конца XIX и XX веков, а также новые находки археологов.

Отмечается, что выставка приурочена ко Дню краеведа. В экспозиции представлены московские путеводители, альбомы, карты, планы и справочники. Все они собраны столичным департаментом культурного наследия.

Выставка будет работать до 15 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

