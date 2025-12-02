Выставка "Путеводители московской истории" открылась в столице

Выставка "Путеводители московской истории" открылась в исторической усадьбе Игнатьевой и Белкина на Люсиновской улице. Посетители могут увидеть редкие издания конца XIX и XX веков, а также новые находки археологов.

Отмечается, что выставка приурочена ко Дню краеведа. В экспозиции представлены московские путеводители, альбомы, карты, планы и справочники. Все они собраны столичным департаментом культурного наследия.

Выставка будет работать до 15 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.