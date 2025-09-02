Форма поиска по сайту

02 сентября, 19:30

Культура

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон. Там прошел традиционный сбор труппы, на котором обсудили планы на ближайшее время. Художественный руководитель театра Евгений Герасимов отметил, что коллектив активно готовился к новому сезону.

В ближайшие месяцы зрителей ждут премьеры: спектакль "Доходное место" по пьесе Александра Островского, постановка "Севильский цирюльник", а также спектакль "Старики не подарок". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

