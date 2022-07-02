Мультфильм по последним эскизам Шварцмана могут представить через год

Международная федерация университетского спорта продлила отстранение россиян до конца года, сообщила пресс-служба организации.

Мультфильм по последним эскизам Леонида Шварцмана планируют представить через год, сообщила глава Московского музея анимации Лариса Выборгова.

Футбольный клуб "Спартак" победил "Енисей" в последнем товарищеском матче перед стартом сезона.

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