02 февраля, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, куда можно сходить 2 февраля

Жители и гости Москвы могут посетить выставку "Сон в музее" в центре "Марс" в понедельник, 2 февраля. Это инновационный терапевтический проект, где искусство становится исследованием в области сомнологии, психологии и нейрофизиологии.

В концертном зале имени Чайковского покажут спектакль-концерт "Бедные люди" по роману Федора Достоевского. Начало мероприятия – в 19:00.

А в саду имени Баумана пройдет обзорная экскурсия по выставкам "Дали и Пикассо" и "Женщины- цветы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

