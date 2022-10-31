Основные работы по благоустройству детского парка "Фили" завершены

В Москве обновили детский парк "Фили". Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, пока там завершили только основные работы. Перед тем, как приступить к благоустройству, концепцию обсудили с москвичами. Голосование проходило на портале "Активный гражданин".

В итоге специалисты обновили входные группы и привели в порядок дорожки. На футбольной площадке сделали трибуны, а зимой там будет каток. На детской игровой площадке поставили многофункциональный комплекс, а для взрослых – турники, тренажеры, обновили велодорожку. Также в парке улучшили освещение, а для секции конного спорта сделали крытый манеж, где заниматься можно в любую погоду.

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