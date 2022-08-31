Военный оркестр Венесуэлы выступил на фестивале "Спасская башня"

На Красной площади продолжается международный фестиваль "Спасская башня". 31 августа там прошло выступление военного оркестра Венесуэлы. Уточняется, что этот коллектив впервые участвует в фестивале.

В этом году "Спасская башня" отмечает свое 15-летие. Поэтому организаторы подготовили множество сюрпризов. Так, например, второй официальной площадкой "Спасской башни" впервые стала ВДНХ. Там проводятся зрелищные выступления кавалеристов и оркестров.

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