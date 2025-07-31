Несколько тематических зон форума "Москва 2030" появились в Гостином дворе

Несколько тематических зон форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появились в Гостином дворе. Локация посвящена социальной сфере, человеку и его взаимодействию с городом.

Как отметил директор форума на данной площадке Владимир Филиппов, выставка имеет интеллектуально развивающий характер. Посетители Гостиного двора смогут сфотографироваться в декорациях, поделиться в социальных сетях впечатлениями о пространстве, а также узнать что-то новое о себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.