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31 июля, 12:15

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Несколько тематических зон форума "Москва 2030" появились в Гостином дворе

Несколько тематических зон форума "Москва 2030" появились в Гостином дворе

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Несколько тематических зон форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появились в Гостином дворе. Локация посвящена социальной сфере, человеку и его взаимодействию с городом.

Как отметил директор форума на данной площадке Владимир Филиппов, выставка имеет интеллектуально развивающий характер. Посетители Гостиного двора смогут сфотографироваться в декорациях, поделиться в социальных сетях впечатлениями о пространстве, а также узнать что-то новое о себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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