Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 12:30

Город

Жители и гости столицы могут попить чай с баранками на площадках "Зимы в Москве"

Жители и гости столицы могут попить чай с баранками на площадках "Зимы в Москве"

Москвичам начали шить более легкие зимние куртки

Минус 7 градусов ожидается в Москве 31 декабря

Необычная арт-инсталляция появилась на западе Москвы

Юные спортсмены могут посетить тематические новогодние активности в Москве

"Атмосфера": температура до минус 6 градусов ожидается в Москве 30 декабря

Собянин: школьники отправили больше 30 тыс писем и открыток в зону СВО

Модернизация амбулаторного звена завершилась в Москве

Свыше 400 площадок "Зимы в Москве" готовы к празднованию Нового года

116 маршрутов автобусов переведут на беспрерывную работу в новогоднюю ночь

Жители и гости столицы могут попить чай с баранками, попробовать блюда кухни северных народов, покататься на коньках и посетить мастер-классы на площадках проекта "Зима в Москве".

В городе открыты свыше 400 локаций. Например, на Тверском бульваре, Никольской улице и Арбате. Традиционным излюбленным местом для прогулок горожан и гостей столицы стала Манежная площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕвгения МирошкинаКристина Шашкова

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика