Жители и гости столицы могут попить чай с баранками на площадках "Зимы в Москве"

Жители и гости столицы могут попить чай с баранками, попробовать блюда кухни северных народов, покататься на коньках и посетить мастер-классы на площадках проекта "Зима в Москве".

В городе открыты свыше 400 локаций. Например, на Тверском бульваре, Никольской улице и Арбате. Традиционным излюбленным местом для прогулок горожан и гостей столицы стала Манежная площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.