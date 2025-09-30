Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

В Москве достраивают первый в стране Центр Российской федерации баскетбола. Здание с уникальным дизайном возводит во Внукове девелопер "Самолет".

Специалисты уже начали монтировать фасад. Отмечается, что четырехэтажное здание с торцом в виде баскетбольной корзины станет новым местом притяжения для профессиональных спортсменов и любителей. Особое место в проекте уделили здоровью и восстановлению спортсменов.

