30 сентября, 23:00Город
Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве
В Москве достраивают первый в стране Центр Российской федерации баскетбола. Здание с уникальным дизайном возводит во Внукове девелопер "Самолет".
Специалисты уже начали монтировать фасад. Отмечается, что четырехэтажное здание с торцом в виде баскетбольной корзины станет новым местом притяжения для профессиональных спортсменов и любителей. Особое место в проекте уделили здоровью и восстановлению спортсменов.
