30 сентября, 23:00

Город

Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

В Москве достраивают первый в стране Центр Российской федерации баскетбола. Здание с уникальным дизайном возводит во Внукове девелопер "Самолет".

Специалисты уже начали монтировать фасад. Отмечается, что четырехэтажное здание с торцом в виде баскетбольной корзины станет новым местом притяжения для профессиональных спортсменов и любителей. Особое место в проекте уделили здоровью и восстановлению спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

