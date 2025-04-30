Лодочная станция начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая

Лодочная станция с прокатом катамаранов начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая в рамках фестиваля "Лето в Москве", рассказал руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков" Иван Красняков. По его словам, также открывается веревочный парк.

Кроме того, в усадьбе Воронцово для юных гостей подготовили музыкальный фестиваль с мыльными пузырями. В свою очередь, в Парке Горького посетителям предложат присоединиться к забегу по набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.