Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 14:15

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Лодочная станция начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая

Лодочная станция начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая

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Лодочная станция с прокатом катамаранов начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая в рамках фестиваля "Лето в Москве", рассказал руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков" Иван Красняков. По его словам, также открывается веревочный парк.

Кроме того, в усадьбе Воронцово для юных гостей подготовили музыкальный фестиваль с мыльными пузырями. В свою очередь, в Парке Горького посетителям предложат присоединиться к забегу по набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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