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30 апреля, 12:08

Город

МОЭК и Мосэнерго перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

ПАО "МОЭК" (в том числе дочерняя компания ООО "ТСК Мосэнерго". – Прим. ред.) и ПАО "Мосэнерго" перейдут на усиленный режим работы в период майских праздников. Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

Для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электрической и тепловой энергией будет усилен контроль состояния трубопроводов. Также специалисты организуют дежурство и увеличат число обходов тепломагистралей.

В круглосуточном режиме готовы к работе 42 аварийно-ремонтные бригады со всей необходимой техникой.

Кроме того, в майские праздники изменится режим работы в социальных учреждениях Москвы. Это относится к поликлиникам, дворцам бракосочетания, центрам московского долголетия и госуслуг "Мои Документы", женским консультациям и прочим учреждениям.

При этом сохранят привычный график работы молочно-раздаточные пункты и государственные ветеринарные клиники.

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