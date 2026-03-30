Московскую систему отопления перевели на минимальный режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Сейчас температура воды в батареях составляет 75–77 градусов.

Коммунальщики отслеживают погодные изменения, однако межсезонье является самым сложным периодом. Периодически ночью может быть минус, здания остывают, а те, что находятся на солнечной стороне, остаются теплыми.

