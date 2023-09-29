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29 сентября, 07:45

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В нескольких районах Москвы появились 120 парковочных мест

В нескольких районах Москвы появились 120 парковочных мест

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120 новых мест для владельцев парковочных разрешений появились на улицах Москвы. Их оборудовали в районах Якиманка, Замоскворечье, Хамовники, Даниловский, Пресненский, Мещанский и Арбат.

Как пояснили в Дептрансе, специальные парковочные площадки организуют в первую очередь там, где спрос на парковку очень высокий и местным жителям часто бывает негде оставить машину. Всего в столице теперь больше 2,3 тысячи таких парковок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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