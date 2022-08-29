Все столичные учреждения образования подготовили к отопительному сезону

Все школы, детсады и другие учреждения образования столицы к отопительному сезону готовы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. Работы провели на сетях, подающих тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи школ и детских садов.

Подготовка к зиме остальных зданий должна завершиться к 1 сентября. В общей сложности это 74 тысячи объектов. В их числе есть жилые дома и объекты социальной сферы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.