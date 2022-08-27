Стандартный дорожный знак установят у сада Баумана в Москве

Фото: телеграм-канал “Городское хозяйство Москвы’’

Стандартный дорожный знак пешеходного перехода установят возле сада имени Баумана в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее в Сети появились фотографии с установленным у сада дорожным знаком. Очевидцы сообщали, что он лишь немного превышал рост ребенка.

В комплексе же назвали эти действия хулиганством. Там отметили, что неизвестные самовольно поставили знак в готовящееся под установку основание.

"В Басманном районе ЦАО в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты завершили благоустройство территории около станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Работы проводились в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.

