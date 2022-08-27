Свыше 5 тыс водных растений высадили в зонах ливневых очистных сооружений в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Более 5 тысяч водных растений высадили на очистных сооружениях поверхностного стока в столице с начала текущего года, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Очистные сооружения поверхностного стока находятся на устьевых участках крупных трубопроводов дождевой канализации перед выпуском в водоем", – говорится в сообщении.
Уточняется, что растения задействованы в очистке сточных вод способом экофильтрации. Для извлечения их воды загрязняющих веществ в прудах-отстойниках высаживают водный гиацинт (эйхорния).
"В этом году экоплантации эйхорнии развернулись на 48 технических водоемах. До наступления холодов природными экофильтрами будет очищено около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на пруду Коньково-Деревлево Нижний появится живой фильтр со специальными водными растениями. Создание таких площадок является важным элементом благоустройства водоемов.
Кроме того, на юго-западе столицы создадут гидроботаническую площадку на пруду Юго-Запад № 3. Всего в нынешнем году работы проведут на 11 водоемах города, где создадут 21 зону биоплато.
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