Собянин: Реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат ко Дню города

Канал Большого Дворцового пруда и еще семь водоемов очистят в "Кусково". Там началась реабилитация лесопарка. Планируют высадить молодые деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Еще обустроят беговые и веломаршруты, спортивные площадки, в том числе теннисные корты, памп-трек и скейт-парк.

А на стадионе "Фрезер" появится футбольное поле с подогревом и трибунами на 300 мест. Будет ли там удобно гулять с детьми и устраивать пикники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.