Княжевская: Нижегородский район будут развивать по программе КРТ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Нижегородский район будут развивать по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"В Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, но при этом он имеет высокую транспортную доступность", – уточнила она.
По словам Княжевской, транспортно-пересадочный узел "Нижегородская" является современным хабом, в составе которого – одноименные станции Московского центрального кольца, Горьковского направления Московской железной дороги, подземки и остановки городского транспорта.
При этом в будущем, как отметила глава Москомархитектуры, радиальная линия железной дороги присоединится к четвертому Московскому центральному диаметру, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный.
"Узел "Андроновка" включает МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3. Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. Это очень перспективная территория для градостроительного развития", – заключила Княжевская.
Она сообщила, что также уже было принято решение реализовать проекты КРТ для 104 площадок площадью порядка 1 300 гектаров. Среди них есть масштабные территории, такие как:
Ранее сообщалось, что в столице в рамках комплексного развития территорий в ближайшие 10–15 лет может быть реорганизовано еще четыре тысячи гектаров неэффективно используемой земли, в том числе в промзонах.
Отмечалось, что дополнительные участки, которые потенциально пригодны для реорганизации с помощью КРТ, расположены в 10 округах столицы, за исключением ТиНАО. При этом большая часть территорий находится в ЮВАО, ЮЗАО и ЮАО.
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