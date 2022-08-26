Территорию возле станции МЦД-4 Очаково начали благоустраивать. Работы будут идти на улицах Большая Очаковская, Елены Колесовой, Марии Поливановой, Пржевальского и в Очаковских переулках.

Для безопасности пешеходов и водителей установили ограждения с сигнальными лампами и временные дорожные знаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.