Жилой квартал начали благоустраивать между Сухонской улицей и проспектом Шокальского

На северо-востоке Москвы начали благоустраивать жилой квартал между Сухонской улицей и проспектом Шокальского. В программу реконструкции также вошли школа и детский сад. На территории уже обновили дорожки и газон. Сделали воркаут и детский городок.

Общая площадь благоустройства – 15 гектаров. На территории школы уложили искусственная траву и сделали резиновое покрытие. В детском саду установили скамейки и беседки. Начали работу над универсальной спортплощадкой. Зимой там будет ледовый каток, а летом – футбольное поле и теннисный корт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.