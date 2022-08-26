Эксперт назвал отличия ресторанов в центре Москвы и спальных районах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы располагаются более современные и модные рестораны, а в заведениях, расположенных в спальных районах, чаще можно встретить постоянных клиентов. Об этом сообщил ресторатор Дмитрий Хашба в разговоре с Forbes.

"Центр в пределах Бульварного кольца – это одна история. А за Бульварным, за Садовым и уж тем более за Третьим кольцом – совершенно другая. В центре более прогрессивные, современные, модные рестораны", – объяснил эксперт.

Он отметил, что посетители ресторанов в центре города – люди, которые приехали отдохнуть и потратить деньги. В заведениях практически не бывает постоянных посетителей, поскольку там находится лишь малая часть жилых районов. Большая часть зданий в центре – постройки под офисные помещения.

В противовес центру ресторатор привел станцию метро "Войковская", где по вечерам в ресторанах полная посадка. Там отдыхают постоянные клиенты, живущие неподалеку.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице выручка ресторанов и кафе в июне выросла на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 миллиарда рублей.

