Офицера в военной форме не пустили в один из московских ресторанов

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В столичный ресторан "Магадан" отказались пустить российского офицера, который в форме пришел на день рождения к матери, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Связался с совладельцем "Магадана", известным ресторатором Аркадием Новиковым. Он сам до глубины души возмущен произошедшим. Виновные в этом безобразии уже уволены", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам депутата, Новиков назвал желанными гостями военнослужащих РФ, а также пообещал сделать все возможное, чтобы данный инцидент забылся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что военнослужащего в одежде с буквой Z избили в курортном городе Судаке в Крыму.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что избиению подвергся служащий по контракту, который проходил лечение в местном санатории. На молодого человека напали в районе набережной.