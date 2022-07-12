Власти Крыма сообщили о задержании подозреваемых в избиении военнослужащего РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержаны подозреваемые в нападении на российского военного в курортном городе Судаке в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны", – приводит его слова RT.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время работают с задержанными.

Ранее сообщалось, что военнослужащего в одежде с буквой Z избили в курортном городе Судаке в Крыму.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что избиению подвергся служащий по контракту, который проходил лечение в местном санатории. На молодого человека напали в районе набережной.

