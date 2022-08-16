Сергей Собянин открыл новый путепровод через пути МЦД-4 на западе Москвы. Путепровод связал улицы Веерную, Матвеевскую и Нежинскую с проспектом Генерала Дорохова.

Это облегчит жизнь сразу 250 тысячам москвичей и разгрузит Аминьевское шоссе, Минскую улицу и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.