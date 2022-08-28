Готовность путепровода через железнодорожные пути на улице Барклая составляет 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобильный путепровод через железнодорожные пути Московских центральных диаметров на улице Барклая готов более чем на две трети, его планируется достроить до конца 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Путепровод, соединяющий два района – Дорогомилово и Филевский Парк, к настоящему времени готов на 70%. Уже завершен монтаж металлоконструкций и железобетонных балок, сейчас ведется строительство несущих конструкций проезжей части", – приводится в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Кроме того, он сообщил о возведении несущих конструкций пешеходного перехода в районе улицы Барклая дома 5, корпуса 2, и проведения работ по перекладке инженерных сетей.

Также в районе улицы Барклая дома 9 окончены строительно-монтажные работы на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).

На сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

