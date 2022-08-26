Москва онлайн покажет торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

27 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть шествие участников XV, юбилейного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", которое состоится на Центральной аллее ВДНХ.

В мероприятии примут участие российские и иностранные военно-оркестровые и творческие коллективы, выступающие в основной программе на Красной площади.

В этом году на фестивале выступят коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда.

Смотрите трансляцию 27 августа в 12:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.