Новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза". Площадки вошли в состав спортивных кластеров, которые создают на участке от Широкой улицы до Енисейской.

Площадь памп-трека – 700 "квадратов". Там есть ритм-секция и элементы для выполнения трюков в воздухе. Геометрия трассы позволит тренироваться взрослым и детям.

Когда все работы завершатся, парк "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Зеленый маршрут составит около 20 километров, он протянется от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Главный ботанический сад, "Сокольники" и на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.