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29 июля, 07:45

Город

Танцевальные мастер-классы организованы на Чистопрудном бульваре в рамках "Лета в Москве"

Танцевальные мастер-классы организованы на Чистопрудном бульваре в рамках "Лета в Москве"

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Фестиваль вьетнамской культуры продлится в Москве до 3 августа

Танцевальные мастер-классы ждут москвичей и туристов на Чистопрудном бульваре в рамках городского проекта "Лето в Москве". На этой же площадке проводятся творческие пленэры и установлены фотозоны.

В парке "Ходынское поле" жители и гости столицы могут заняться серфингом на искусственной волне. Также всех желающих пригласили на фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади. Кроме того, в городских парках ежедневно проходят тренировки по фитнесу и йоге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДарья Крамарова

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