Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У новых станций Троицкой линии метро будут созданы комфортные городские пространства, сообщил Сергей Собянин. Индивидуальные проекты разработаны для территорий у станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская".

"В Краснопахорском районе на ориентировочной площади 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания – 22,5 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 340 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На улице Академика Скрябина возведут образовательный комплекс со школой и детским садом. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров, а вместимость – 450 школьных и 150 дошкольных мест.