Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Эксперт рассказал, какая ситуация сложилась на рынке аренды недвижимости в Москве

Стали известны подробности о мужчине, подбросившем таблетки животным в Московском зоопарке

Москвичам рекомендовали не оставлять детей и животных в машинах из-за жары

Московские аэропорты начали возвращаться к штатному режиму после задержек рейсов

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Опасный уровень ультрафиолетового излучения зафиксирован в Москве

"Мой район. Место встречи": Останкинский

Четыре церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская" в ночь на 25 мая

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У новых станций Троицкой линии метро будут созданы комфортные городские пространства, сообщил Сергей Собянин. Индивидуальные проекты разработаны для территорий у станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская".

"В Краснопахорском районе на ориентировочной площади 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания – 22,5 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 340 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На улице Академика Скрябина возведут образовательный комплекс со школой и детским садом. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров, а вместимость – 450 школьных и 150 дошкольных мест.

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