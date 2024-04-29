Москва готовится к большой выставке трофейной техники

На Поклонной горе готовится большая выставка трофейной техники. Там представят несколько десятков образцов из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

Речь идет о такой военной технике как танки Leopard и боевые машины Marder. Кроме того, там можно будет увидеть многочисленные боевые документы и карты. Все образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы и разделят на несколько тематических зон. Выставка будет работать весь май.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.