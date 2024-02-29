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29 февраля, 12:00

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Более 20 прудов благоустроят в Москве в 2024 году

Более 20 прудов благоустроят в Москве в 2024 году

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Более 20 столичных прудов приведут в порядок в 2024 году. Среди них – Ярославский и Мосфильмовский пруд, два Ивановских и пять Оленьих прудов – такими планами по реконструкции водоемов поделились в комплексе городского хозяйства.

Отмечается, что специалисты очистят дно от ила, отремонтируют береговые полосы, а также инженерные сооружения. На финальном этапе они благоустроят территорию вокруг водоемов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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