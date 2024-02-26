Собянин рассказал о реновации бывшей промзоны завода ЗИЛ

После завершения реновации бывшей промзоны завода ЗИЛ в Москве появится 6 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал Сергей Собянин. По словам градоначальника, проект является одним из крупнейших не только в РФ, но и в мире.

Кроме жилья здесь возведут рабочие места, технопарки, зоны отдыха, спортивные и культурные объекты. Однако для всего этого нужна транспортная система.

Поэтому городские власти за последние годы, говорит он, запустили здесь уже 2 станции МЦК, станцию метро "Технопарк" и ведут строительство еще одной станции метрополитена. О том, как идут работы – в эфире телеканала Москва 24.