Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Почти 70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за помощью в центры госуслуг. Всего в столице открыто 138 таких офисов.

Горожанам также доступны флагманские офисы, в которых можно получить 280 различных государственных услуг. В частности, жители могут пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Какие услуги и сервисы больше всего востребованы у столичных жителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.