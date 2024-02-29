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29 февраля, 00:00

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Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

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Новости часа: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Почти 70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за помощью в центры госуслуг. Всего в столице открыто 138 таких офисов.

Горожанам также доступны флагманские офисы, в которых можно получить 280 различных государственных услуг. В частности, жители могут пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Какие услуги и сервисы больше всего востребованы у столичных жителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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