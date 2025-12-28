Форма поиска по сайту

28 декабря, 15:30

Город

Мастер-класс по фигурному катанию провел Сергей Дудаков на катке в "Лужниках"

Коммунальные службы приступили к активной уборке снега в Москве

Праздник спортивного ориентирования состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

Фестиваль "Зимний городок" начал работу в олимпийском комплексе "Лужники"

Павильон Дома культуры стал главным досуговым центром на ВДНХ

Трубы замерзли и затопили первый этаж в элитном жилом комплексе Москвы

Жители Москвы украсили к Новому году домик для бездомных кошек

Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Лыжный трамплин реконструировали в Москве после 20 лет простоя

Сергей Собянин рассказал о чемпионате "Абилимпикс" для людей с особенностями здоровья

На "Южном" катке в Москве заслуженный тренер России Сергей Дудаков проводит мастер-классы по фигурному катанию. Следующая тренировка со звездными спортсменами запланирована на 11 января.

Для детей организованы заезды на электромобилях-снегоходах, разделенные по возрастным группам от 5 до 14 лет, и мастерские по созданию новогодних украшений. Подробное расписание мероприятий можно найти на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
