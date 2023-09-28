Дорожное покрытие обновили на Бережковской набережной

На Бережковской набережной обновили асфальт. Там отремонтирована не только проезжая часть, но и тротуары. Как пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков, ремонт понадобился в связи с образованием колейности на дороге.

Отмечается, что колейность появилась по причине интенсивного движения и резких перепадов температуры. Кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Таким образом, заменили более 60 тысячи квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.