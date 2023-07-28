Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Сквер в Южном Тушине обустроят в Москве

Сквер в Южном Тушине обустроят в Москве

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Еще одно место для отдыха, в том числе активного, появится у москвичей. Сквер обустроят в Южном Тушине, на территории между Западным и Восточным мостами Сходненского канала.

В сквере появится спортзал под открытым небом – комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, а также тренажеры для силовых тренировок. Для детей обустроят игровую зону в экостиле. Все элементы выполнят из дерева. Завершить благоустройство территории планируют к осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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